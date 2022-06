Junge (11) fällt in Gartenteich und muss wiederbelebt werden

Schrecklicher Unfall im Kreis Stormarn: Am Grasweg in Barsbüttel ist am Samstag ein elf Jahre alter Junge – wohl beim Spielen – in einen Gartenteich gefallen. Das Kind wurde gerettet und musste wiederbelebt werden.

Sanitäter retteten dem Jungen das Leben und brachten ihn anschließend vorsorglich in ein nahes Krankenhaus. „Das Kind war beim Transport in die Klinik ansprechbar und stabil“, so ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes zur MOPO.

Barsbüttel: Kind fällt in Gartenteich und muss reanimiert werden

Wie genau es zu dem Unfall, der sich um kurz nach 11 Uhr zugetragen hatte, im Ortsteil Willinghusen kam, ist unklar. Seelsorger betreuten die Familie des Kindes. (dg)