Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein elf Jahre alter Junge verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Kind auf einem Rad unterwegs, als es an der Straße Langer Peter von einem Skoda erfasst wurde.

Der Fahrer, ein 53-Jähriger, hatte offenbar keine Chance mehr zu bremsen. Der Junge sei wohl unvermittelt auf die Straße getreten, so ein Polizeisprecher. „Der Elfjährige kam mit schweren Verletzungen in ein nahes Krankenhaus.“

Itzehoe: Junge (11) auf Rad von Auto erfasst – Krankenhaus

Vorher hatten zufällig vorbeikommende Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) den Jungen erstversorgt. Der Skoda-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei ermittelt. (dg)