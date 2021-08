Jugendliche auf Elbinsel eingeschlossen: Sie machten einen entscheidenden Fehler

Geesthacht –

Diesen Ausflug werden die Jugendlichen nicht so schnell vergessen. Fünf Teenies hatten sich am Freitagabend zu einer Landzunge der Elbe aufgemacht. Die einsetzende Flut schnitt ihnen dann den Rückweg ab.

Es sollte ein besonderer Abend für die fünf Jugendlichen werden. Gemeinsam machten sie sich mit Decken, Chips und Getränken zur Landzunge westlich der Gesthachter Elbbrücke auf. Der Fußweg dorthin ist beschwerlich. Er führt durch Unterholz, Schilf und Schlick. Deshalb nutzen die Teens einen schmalen Nebenbach der Elbe bei Ebbe.

In Feierlaune haben sie dann aber offenbar alles um sich herum vergessen. Auch die aufsteigende Flut. Als die Gruppe sich gegen 1.50 Uhr auf den Rückweg machen wollte, erlebten sie eine böse Überraschung. Das aufsteigende Wasser hatte ihnen den Weg abgeschnitten. Eine Rückkehr zu Fuß erschien ihnen in der Dunkelheit zu risikoreich. Deshalb wählte einer aus der Gruppe den Notruf der Feuerwehr.

Die rückte mit Kleinbooten an, um die Teens aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Dazu mussten die Retter die Gegend aufwendig und lange absuchen, denn die Gruppe konnte keine genaue Ortsbeschreibung geben. Ein Mädchen war so aufgeregt, dass sie Kreislaufprobleme bekam. Sie musste vom am Ufer wartenden Rettungsdienst versorgt werden. Erst nach über einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.