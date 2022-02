Irre viel Regen: Der Februar ist im Norden so nass wie selten

Das Wetter in Schleswig-Holstein ist im Februar bislang ungewöhnlich nass. Eigentlich seien lediglich rund 40 Liter pro Quadratmeter zu erwarten – doch inzwischen liegen wir „mit rund 120 Liter pro Quadratmeter mittlerweile bei etwa dem Dreifachen des normalen Niederschlags“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.

Der Sollwert von 40 Litern ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. „Das Landesinnere hat noch mal mehr abbekommen als die Küste“, sagte der Wetterexperte.

Regen, Regen, Regen: Der nasse Februar im Norden

Während an Nord- und Ostsee die zwei- bis dreifache Menge an Regen gefallen sei, habe es im Binnenland stellenweise das Vierfache an Niederschlag gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Februar-Wärme-Rekord in Hamburg: Experte: „Klimawandel hat Deutschland erreicht“

Mancherorts gibt es mittlerweile Überschwemmungen wie in der Nähe von Quarnbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort standen am Montag Felder und Ackerflächen teils unter Wasser. (dpa/se)