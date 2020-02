In Tötungsabsicht?: Bubi-Gauner (18) greift Passanten mit Flasche an

Neumünster -

Brutaler Angriff: Am Montag soll ein 18-Jähriger einen Mann bei einem Konflikt in Neumünster mit einer zerbrochenen Bierflasche am Hals verletzt haben – offenbar in Tötungsabsicht. „Jedenfalls nahm er das Ableben des Opfers billigend in Kauf“, sagte der zuständige Kieler Staatsanwalt der MOPO. Ursache soll ein harmloser Diebstahl gewesen sein.

So war der 18-Jährige kurz vor der Tat in einem Kiosk am Bahnhof und soll dort eine Bierflasche aus dem Kühlschrank genommen haben, den er zuvor offenbar grundlos mit mehreren Tritten zerstörte. Ohne zu bezahlen verließ er laut Staatsanwaltschaft Kiel, die den Fall übernommen hat, den Laden. Der Betreiber folgte ihm kurz, ließ dann aber von ihm ab, als er von dem Gauner bedroht wurde. Ein 23 Jahre alter Mann, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm stattdessen die Verfolgung auf.

Neumünster: Dieb (18) greift Passanten mit Flasche an

Dies blieb nicht unbemerkt. Nach kurzer Zeit soll der 18-Jährige sich entnervt gedreht und seinem Verfolger mit dem Tode gedroht haben. Als der 23-Jährige trotzdem nicht abließ, zerschlug der Flüchtige seine Bierflasche und griff an; dabei verletzte er ihn schwer am Hals.

Die Bundespolizei, die sich üblicherweise im Bahnhofsviertel aufhält, nahm ihn an der Gasstraße fest, in Nähe eines Sexshops. Das Opfer kam ins Krankenhaus, befinde sich laut Staatsanwaltschaft aber außer Lebensgefahr.

Die Beamten ermitteln wegen versuchten Mordes aus Verdeckungsabsicht, heißt: Der Täter wollte durch den Tod seines Verfolgers wohl seine eigene Flucht aufrechterhalten.

Der 18-Jährige kam am Dienstag vor einem Richter, der Untersuchungshaft anordnete. Ob der junge Mann vorher bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, ist unbekannt. Im schlimmsten Fall muss er mit einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe rechnen.