Im Norden: Mann mit Machete überfällt Kneipe – zwei Verletzte

In dem Badeort Grömitz (Kreis Ostholstein) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem brutalen Raubüberfall mit einer Machete in einer Kneipe gekommen. Einer der Täter wurde festgenommen, nach seinem Komplizen wird gefahndet. Zwei Gäste wurden verletzt.

Laut Polizei geschah die Tat gegen 2.40 Uhr in der Wicheldorfstraße. Ein vermummter Mann (20) sei mit einer Machete in der Hand in die Kneipe gestürmt. Er bedrohte die Gäste, ging zielstrebig hinter den Tresen und machte sich an der Kasse zu schaffen.

Komplize in goldenen Turnschuhen flüchtete

Als der Täter kurz abgelenkt war, überwältigten zwei der Gäste (30 und 42 Jahre) den Räuber. Sie verletzten sich dabei. Der 20-Jährige wurde festgenommen und kam vor den Haftrichter. Sein Komplize, der im Eingangsbereich Schmiere stand, flüchtete. Er trug einen weißen Malerschutzanzug und goldene Turnschuhe. Nach ihm wird gefahndet. Hinweise an die Polizei unter Telefon (04561) 6150.