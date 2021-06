In einer Kurve: Opel landet im Graben – Fahrer flüchtet

Brunsbüttel –

Rätselhafter Unfall: In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist ein Opel aus einer Kurve geschleudert und in einem Graben gelandet. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Auch der Schlüssel steckte nicht mehr.

Ein Autofahrer sah den silbernen Opel Astra am Dienstagmorgen im Graben an der B5 und rief daraufhin die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Opel-Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren haben muss.

Brunsbüttel: Opel fliegt bei Unfall aus Kurve – Fahrer flüchtet

Die Polizei ermittelte den Halter über die am Opel angebrachten Kennzeichen. Ob sich der Mann zu dem Unfallhergang und seiner Flucht äußerte, ist unbekannt. (dg)