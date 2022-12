Auf unserer Internetpräsenz www.mopo.de veröffentlichten wir am 06.07.2021 einen Beitrag mit dem Titel „Ärztepfusch in Itzehoe? Warum Rita S. (57) für immer Windeln tragen muss.“ Darin erweckten wir den Verdacht, der Oberarzt in der Neurochirurgie des Klinikums Itzehoe habe Dokumente in der Patientenakte manipuliert.

Hierzu stellen wir richtig:

Der Oberarzt in der Neurochirurgie des Klinikums Itzehoe hat keine Dokumente in der Patientenakte manipuliert.