Wahl in Schleswig-Holstein: Helfer stirbt im Wahllokal

Tragischer Todesfall bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Im Wahllokal der Bürgerbegegnungsstätte in Eckernförde kam es am Sonntagmittag zu einem medizinischen Notfall. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Dabei handelte es sich um einen Beisitzer des Wahlvorstands. „Es ist tragisch, einen solchen Fall haben wir noch nicht gehabt“, sagte der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, am Sonntag in Kiel.

Eckernförde: Wahlhelfer stirbt noch im Wahllokal

Die Bürgerbegegnungsstätte musste aufgrund des Todesfalls zwischen 11.30 und 13 Uhr geschlossen werden. Stimmen für die beiden Wahlbezirke konnten in dieser Zeit nicht abgegeben werden.

Wie die „shz“ berichtet, hieß es wenig später aus dem Kreishaus: „Wir alle sind in Gedanken bei der Ehefrau des Verstorbenen und seiner Familie. Das Ableben in Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit macht uns sprachlos.“ Der Ablauf der Wahl sei aufgrund der anderthalbstündigen Unterbrechung nicht zu beanstanden. Die Ordnung im Wahllokal habe allerdings wieder hergestellt werden müssen. Die Todesursache ist noch unbekannt. (aba)