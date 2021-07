In beliebter Bucht: Täter lösen Ankerketten von künstlichen Badeinseln

In der Familienlagune Perlebucht in Büsum (Kreis Dithmarschen) haben Unbekannte am Wochenende die Ankerketten der dortigen Schwimm-Pontons gelöst.

Wie der NDR berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zu Samstag. Demnach schwammen die Plastik-Inseln nach dem Lösen der Ketten auf den Strand zu und mussten von Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs an Land gezogen werden. Diese brachten sie dann zum Bauhof.

Die Ankerketten von Badeinseln dieser Art wurden in der Perlebucht gelöst (Symbolbild). dpa Foto:

1000 Euro Belohnung für Hinweise

Laut NDR-Informationen gab es bereits am Montag zuvor einen ähnlichen Vorfall. Dort wurden die Ankerketten von zwei Bojen gelöst, die die Ketten an der Oberfläche gehalten hatten. Diese müssen nun von Tauchern geborgen werden.

Um den Tätern auf die Spur zu kommen, hat der Büsumer Tourismus Marketing Service eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. (hb)