Mann (53) soll mehrere Kinder in Schwimmbad bei Hamburg missbraucht haben

Verdacht auf sexuellen Missbrauch in einem Ahrensburger Hallenbad (Kreis Stormarn): Am 6. Mai soll ein 53 Jahre alter Mann aus Hamburg mehrere Kinder in einem Schwimmbecken angesprochen und unsittlich berührt haben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich gegen 16.30 Uhr mehrere Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren und Erwachsene im Warmwasserbecken des Bades. Ein Kind erzählte seinem Vater, der Mann neben ihm habe es am Körper berührt. Daraufhin wurde durch den Bademeister und die Eltern die Polizei verständigt. Andere

Kinder berichteten ebenfalls, dass der Mann mit ihnen gesprochen und sie am Körper berührt habe.

53-Jähriger aus Hamburg festgenommen

Die Beamten nahmen den 53-Jährigen aus Hamburg vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen, sobald die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren. Grund: Es lagen bei ihm keine Haftgründe (etwa Wiederholungs- oder Verdunklungsgefahr) vor, was nicht bedeutet, dass dem Mann nicht später nach einem Gerichtsverfahren eine empfindliche Strafe drohen könnte.

Für die Kriminalpolizei Ahrensburg beginnen nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern, wofür zahlreiche Zeugen aus dem Warmwasserbecken vernommen werden, Eltern sowie Kinder. Noch sei nicht klar, wie viele der Kinder von den Übergriffen betroffen waren und wie viele es nur „mitbekommen“ hatten. Außerdem werden weitere Zeugen vernommen, die sich ebenfalls in dem Hallenbad aufgehalten haben. Sofern vorhanden, werden auch Videos aus Überwachungskameras ausgewertet.