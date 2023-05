Polizisten hören Schreie durch Wohnungstür – blutüberströmte Menschen in Lebensgefahr

In Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es am Freitagabend zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Laut Polizei wurde die Polizei gegen 22.15 Uhr von Anwohnern in ein Wohnhaus in der Straße Glockenturm gerufen. Ein Mieter (59) soll dort im Treppenhaus randaliert haben. Als die Polizisten an seiner Wohnungstür klingelten, hörten sie Schreie einer Frau und traten die Tür ein.

Frau und Mann lebensgefährlich verletzt

In den Räumen machten sie dann eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden den 59-Jährigen sowie eine Frau (59) blutüberströmt vor. Beide wiesen mehrere Messerstiche auf und waren nicht mehr ansprechbar. Nachdem sie vom Notarzt versorgt wurden, kamen sie in eine Klinik. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Die Ermittlungen laufen weiter.