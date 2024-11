Einfamilienhaus brennt zweimal binnen weniger Stunden – Dachstuhl zerstört

In St. Michalisdonn (Kreis Dithmarschen) musste die Feuerwehr binnen weniger Stunden zweimal zu einem Löscheinsatz an gleicher Adresse anrücken. Am Samstagnachmittag brannte es im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. In der Nacht zu Sonntag stand dann der Dachstuhl in Flammen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte zunächst am Samstag gegen 15.10 Uhr in die Straße Hohe Geest gerufen worden. Dort war es zu einem Brand im Obergeschoss gekommen. Nach gut zwei Stunden waren die Flammen gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Dachstuhl in Flammen – zweiter Brand binnen weniger Stunden

In der Nacht zu Sonntag wurden die Kräfte gegen 3.30 Uhr erneut zur alten Einsatzstelle gerufen. Als sie dort ankamen, schlugen Flammen aus dem Dach. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, der Dachstuhl brannte nieder. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und ermittelt in beiden Fällen die Brandursache.