Im Norden: Wohnwagen geht in Flammen auf – Fahrer hat großes Glück

Ein Wohnwagen ist am Freitag auf einem Pendlerparkplatz an der B431 nahe Albersdorf (Kreis Dithmarschen) in Flammen aufgegangen. Um 10.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei das Feuer. Der Wohnwagenbesitzer hatte offenbar großes Glück.

Das Feuer beschädigte mindestens sechs weitere geparkte Fahrzeuge. Als die Feuerwehr eintraf, sei die „Brandausbreitung enorm gewesen“, so ein Retter.

Albersdorf: Wohnmobil brennt – Fahrer hat großes Glück

Die Feuerwehrleute löschten den Wohnwagen zunächst mit Wasser, doch erst Schaum erstickte die Flammen letztlich. Eine Gasflasche konnte heruntergekühlt werden. Viele der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Laut einem Sprecher könnte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein; der Fahrer habe bereits in der Nacht Probleme mit der Elektronik gehabt. Der Mann hatte in dem Wohnwagen sogar geschlafen – und Glück gehabt, dass er nicht verletzt wurde, denn zum Zeitpunkt des Feuers hatte er den Wagen bereits verlassen.

Die B431 war mehr als eine Stunde für die Löscharbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Schaden von mehr als 120.000 Euro. (dg)