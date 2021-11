Großalarm für die Feuerwehr in Lütjenburg (Kreis Plön): In der Nacht zu Sonntag stand dort in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern eine Wohnung in Flammen. Mehrere Bewohner wurden gerettet – vier von ihnen kamen in eine Klinik.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brach der Brand gegen 3.10 Uhr in einem Wohnhaus an der Mühlenstraße aus. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Erdgeschosswohnung. In den darüber liegenden Etagen standen Menschen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Drei wurden über eine Drehleiter gerettet.

Lütjenburg: Menschen stehen an Fenstern und rufen um Hilfe

Wegen der bedrohlichen Lage wurde immer mehr Verstärkung angefordert – mehr als 30 Retter waren im Einsatz. Laut des Sprechers erlitten vier Bewohner eine Rauchvergiftung. Sie kamen in eine Klinik. Nach gut drei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In dem Haus entstand erheblicher Sachschaden.