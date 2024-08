Im Norden: Windrad in Flammen – Retter aus Hamburg im Einsatz

Großeinsatz in Reher (Kreis Steinburg). Dort ist am Dienstagmittag ein Feuer in einem Windrad ausgebrochen. Zunächst hieß es, dass sich drei Monteure im Gehäuse des Windrads befinden würden. Deshalb rückten auch die Höhenretter aus Hamburg und das TMF70 an.

Wie ein Sprecher des Feuerwehrlagedienstes auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde um 12.05 Uhr ein Feuer in einem Windrad in rund 50 Metern Höhe an der Kreisstraße 57 gemeldet. Zunächst hieß es, dass drei Arbeiter in der brennenden Getriebekanzel seien. Das bestätigte sich zum Glück nicht.

Windrad brennt: Telekopmastfahrzeug aus Hamburg im Einsatz

Aufgrund dieser Meldung wurden neben Rettungskräften aus Schleswig-Holstein auch die Höhenretter aus Hamburg sowie das Teleskopmastfahrzeug TMF70 alarmiert. Zum Einsatz kamen sie jedoch nicht, da die zunächst vermissten Arbeiter wieder aufgetaucht waren.

Zur Stunde sind rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Laut Feuerwehr wollen die Retter das Windrad kontrolliert abbrennen lassen, bis das Feuer von selbst erlischt.