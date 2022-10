Von der Sonne geblendet: Mercedes-Fahrerin rammt Toyota von der Straße

Bei einem Unfall in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind zwei Autofaherinnen am Montagmorgen mit dem Schrecken davon gekommen. Eine Mercedes-Fahrerin war von der Sonne geblendet und in das Heck eines Toyota gekracht.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 9.25 Uhr im Einmündungsbereich Am Fleth Ecke Olaf-Palme-Allee. Hier wollte die 50-jährige Mercedes-Fahrerin abbiegen und wurde dabei von der Sonne geblendet worden. Infolge dessen übersah sie einen Toyota und touchierte diesen im Heckbereich.

Unfall wegen tief stehender Sonne, niemand verletzt

Dadurch habe die Seniorin (82) in dem Toyota die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sie krachte auf einer Grünfläche gegen mehrere Bäume blieb zum Glück aber unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. (ruega)