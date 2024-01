Im Norden: Von Lkw gerammt – BMW-Fahrer (19) schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem BMW und einem Lastwagen ist am Freitagabend in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 23.35 Uhr auf der Lorentzenstraße Höhe Schützenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war hier ein Lkw in die Beifahrerseite eines BMW gekracht. Feuerwehrkräfte befreiten den schwer verletzten Autofahrer (19) aus dem Wrack.

Glatteis als mögliche Ursache

Nachdem seine Vitalfunktionen stabilisiert waren, kam er mit dem Notarzt in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Polizei hat zur Rekonstruktion des Unfalls einen Sachverständigen hinzugezogen. Der Bereich um die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt, möglicherweise war Glatteis die Unglücksursache.