Schlimmer Unfall im Norden: Volvo kracht unter Lkw

Schwerer Unfall bei Neumünster am Mittwochmittag: Ein Volvo-Fahrer (61) war mit seinem Auto auf einen Lkw aufgefahren. Er wurde schwer verletzt, auch seine Beifahrer mussten ins Krankenhaus. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz.

Laut eines Polizeisprechers passierte der Unfall gegen 12.05 Uhr auf der Segeberger Chaussee zwischen Klein Kummerfeld und Neumünster. Hier waren ein 61-Jähriger sowie zwei Mitfahrer in einem Volvo SUV samt Anhänger unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Volvo-Fahrer auf einen Lkw aufgefahren.

Im Norden: Volvo-Fahrer schwer verletzt

Das Auto bohrte sich unter den Auflieger. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann am Steuer sowie zwei leicht verletzte Mitinsassen. Alle kamen in die Klinik. Die in dem Volvo-Anhänger verstauten Holzpellets rieselten auf die Straße. Wegen der Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerte die Sperrung am Nachmittag noch an.