An der Ostsee: Vier Menschen bei Unfall verletzt – zwei schweben in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall an der Ostsee im Kreis Ostholstein: Mehrere Fahrzeuge sind am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr in Techau, einem Ortsteil der Gemeinde Ratekau, miteinander kollidiert. Laut Polizei wurden vier Menschen verletzt, zwei sogar lebensgefährlich.

Ein Großaufgebot an Kräften versorgte die Verletzten an der Mühlenstraße. Der SUV und der Laster waren frontal zusammengestoßen, mindestens zwei der Unfallopfer sollen in den Fahrzeugen eingeklemmt gewesen sein, sie mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der genaue Ablauf des Unfalls ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten versuchen nun, den Hergang zu rekonstruieren. (dg)