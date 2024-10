Im Norden: Vereinsheim in Vollbrand – Großeinsatz der Feuerwehr

Lichterloh stand das Vereinsheim eines Tennisvereins in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) in Flammen. Als die Retter eintrafen, standen sie vor einer regelrechten Feuerwand.

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, gingen die Notrufe bei der Feuerwehr in Schleswig-Holstein ein. Das Tennisvereinsheim an der Ostmoorer Straße in Brunsbüttel soll in Flammen stehen. Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren alarmiert.

Tennisvereinsheim in Brunsbüttel in Flammen

Die Einsatzkräfte sahen gegen 21 Uhr einer „Feuerwand“ gegenüber. Die Flammen hatten sich in dem hölzernen Vereinsheim bereits weit ausgebreitet. Ein Löschangriff konnte nur noch von außen stattfinden.

„Die Brandbekämpfung findet ausschließlich von außen statt, unter massivem Einsatz von Atemschutzgeräteträgern“, sagte Ole Kröger, Sprecher der Feuerwehr Brunsbüttel. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscheinheiten unter schwerem Atemschutz den Brand bekämpfen.

Die Ostmoorer Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.