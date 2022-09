Im Norden: Trecker überholt Radfahrer – der stürzt und kommt ums Leben

In Wakendorf II (Kreis Segeberg) ist am Sonntagvormittag ein Radfahrer auf tragische Weise ums Leben gekommen. Ein Trecker hatte den Biker überholt. Offenbar dadurch kam der Radfahrer von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück gegen 10.30 Uhr auf der Wilstedter Straße. Hier war ein 55-Jähriger auf seinem Rad in Richtung Wakendorf II unterwegs. Dabei soll er von einem Trecker mit blauen Anhänger überholt worden sein. Ob eine Berührung stattgefunden hat und ob der oder die Fahrer:in des Traktors den Unfall wahrgenommen hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Notarzt versucht vergeblich zu reanimieren

Laut Polizei sei der Radfahrer von der Straße abgekommen und dann in einen Graben gestürzt. Ein herbeigerufener Notarzt versuchte, den Mann wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Der Trecker-Fahrer setzte seinen Weg fort. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter Tel. (04193) 991 30. (dpa)