Transporter mit Erntehelfern überschlägt sich: neun Verletzte

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen in Bokel (Kreis Pinneberg). Dort hatte sich ein Bus mit Erntehelfern überschlagen. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an. Es gab neun Verletzte.

Laut Feuerwehr waren die Rettungskräfte gegen 4.45 Uhr zur Kreisstraße 2 zwischen Bokel und Lutzhorn gerufen worden. Von dort wurde gemeldet, dass sich ein mit mehreren Insassen besetzter Kleinbus überschlagen habe. Mehrere Rettungswagen, Notärzte und Löschfahrzeuge rückten an.

Neun Verletzte – zwei davon in Klinik

Wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage berichtete, habe es neun Verletzte gegeben. Zwei von ihnen kamen in die Klinik. Ersten Angaben zufolge soll der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Ford Transit verloren haben. Das Fahrzeug brach aus, überschlug sich und landete in einem Feld. Die Kreisstraße war rund eine Stunde lang voll gesperrt.