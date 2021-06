Im Norden: Tierschützer demonstrieren vor Tönnies-Schlachthof

Kellinghusen –

Rund 160 Tierschützer haben am Samstag vor einem Schlachthof der umstrittenen Firma „Tönnies“ in Kellinghusen (Kreis Steinburg) demonstriert. Auf einem Transparent forderten sie „Schluss mit dem System Tönnies – gemeinsam gegen die Tierindustrie“.

Der Konzern betreibt in Kellinghusen einen Schlachtbetrieb, den etwa 30 Tierschützer im Oktober 2019 rund elf Stunden lang blockiert hatten. „Tönnies“ hatte Mitte August angekündigt, er fordere von der Gruppe dafür 40.000 Euro Schadenersatz. Das wiederum empörte die Tierschützer und provozierte den neuen Protest.

Demo vor Schlachthof: Tönnies in der Kritik

Eine Polizeisprecherin sagte, die Demonstration sei ganz entspannt verlaufen, die Teilnehmer hätten sich an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten.

Deutschlands größter Schlachtkonzern Tönnies war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil der Betrieb am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) nach einer hohen Zahl von Corona-Infizierten unter den Mitarbeitern den Betrieb rund vier Wochen stoppen musste. (dpa/abu)