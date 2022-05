Im Norden: Streit im Treppenhaus – Bewohner sticht mit Messer zu

Im Treppenhaus eines Wohnblocks in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Donnerstagabend ein Streit unter zwei Männern eskaliert. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung hat einer der beiden ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen. Ein Rettungshubschrauber landete.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Vorfall gegen 19.30 Uhr in einem Haus an der Kreuzung Büchener Weg Ecke Berliner Straße, wo ein Hausbewohner (30) und ein Mann aus Schwarzenbek (38) aus unbekannten Gründen in Streit geraten waren und sich zunächst einen verbalen Schlagabtausch geliefert hatten.

Lauenburg: Mann nach Messerstich mit Notarzt in Klinik

Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 30-Jährige ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.