Im Norden: Senior fährt in Baustelle – dann fängt der Wagen Feuer

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 75 im Kreis Stormarn. Dort fuhr ein Senior durch den Absperrbereich einer Baustelle und krachte gegen eine Arbeitsmaschine. Der Wagen ging in Flammen auf.

Laut Polizei war der Senior (80) in seinem Nissan Qashqai gegen 21.05 Uhr in Richtung Bad Oldesloe unterwegs. Eine Baustelle in Höhe der Ortschaft Kneeden habe er offenbar nicht wahrgenommen. Der Mann fuhr durch die Absperrbaken, dann kollidierte er mit einer Asphaltfräse.

Beifahrerin lebensgefährlich verletzt in Klinik

Das Auto ging in Flammen auf. Der 80-Jährige sowie seine Beifahrerin (81) konnten sich aus dem brennenden Wrack retten. Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen zu, der Fahrer wurde leicht verletzt.