Im Norden: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Montagmorgen kam es in Neumünster auf der Gadelander Straße zu einem schweren Unfall. Ein 65-jähriger Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei Neumünster bekanntgab, ereignete sich der Unfall gegen 9.20 Uhr. Ein 35-jähriger Lieferwagenfahrer befuhr die Gadelander Straße aus Richtung Altonaer Straße kommend. Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah er offenbar den Rollerfahrer.

Transporter erfasst Rollerfahrer – Mann schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus in Neumünster. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.