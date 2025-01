Einbruch in Juweliergeschäft im Norden: Polizei schnappt Tatverdächtige

In den frühen Mittwochmorgen kam es an der Kurhausstraße in Bad Segeberg zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen.

Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg alarmierten Anwohner gegen 3.18 Uhr die Polizei, nachdem sie ein lautes Klirren gehört hatten. Einsatzkräfte trafen wenig später am Tatort ein und entdeckten zwei Männer, die zu fliehen versuchten. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten, die beiden Verdächtigen festzunehmen.

Bad Segeberg: Mutmaßliche Enbrecher gefasst

„Die tatverdächtigen Männer wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt“, erklärt die Polizeisprecherin Sandra Firsching. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Weitere Einzelheiten zum Sachverhalt gab die Polizei bislang nicht bekannt.