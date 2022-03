Pferd gequält: Polizei fahndet wegen abscheulicher Tat nach Unbekannten

Ein besonders schwerer Fall von Tierquälerei hat sich in der Nacht zu Sonntag auf einer Weide in Grömitz (Kreis Ostholstein) zugetragen. Eine Pferdebesitzerin fand ihre Stute verstört und verschwitzt vor. An den Hufen trug das Tier noch Fesseln.

Das Pferd stand laut der Besitzerin am Samstagabend gegen 23 Uhr noch unversehrt in seinem Stall nahe des Mittelwegs. Am Sonntagmorgen fand sie die Stute dann verstört und verschwitzt auf der angrenzenden Koppel. An den Vorderläufen hingen angerissene Stromkabel, mit denen der oder die Täter sie offenbar gefesselt hatten.

Grömitz: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Laut Polizei deuten Spuren am Hinterteil des Pferdes darauf hin, dass sexuelle Handlungen an dem Tier vorgenommen wurden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu vergangenen Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stallungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04562-22000 zu melden.