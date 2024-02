Im Norden: Pkw in Werkstatt in Flammen – intensive Löscharbeiten

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Bei Reparaturarbeiten in einer Werkstatt hatte ein Auto Feuer gefangen und stand lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwei Stunden an.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, sei gegen 17.35 Uhr ein Notruf aus einer Werkstatt in der Hauptstraße eingegangen. Der Anrufer meldete ein brennendes Fahrzeug in der Halle. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe das Auto in Flammen gestanden.

Intensive Löscharbeiten

Trotz intensivem Löscheinsatz konnte der Brand erst mehr als zwei Stunden später unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte habe es laut eines Sprechers zum Glück nicht gegeben. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die Ursache des Feuers.