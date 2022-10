Im Norden: Rauchmelder und Babygeschrei lösen Großeinsatz aus

Mit mehreren Löschfahrzeugen ist die Feuerwehr in Poyenberg (Kreis Steinburg) am Mittwochnachmittag zu einem vermeintlichen Brandeinsatz ausgerückt. Zuvor gemeldet wurden ein piepender Rauchmelder und Babygeschrei. Am Ende stellte sich alles ganz anders heraus.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage mitteilte, sei gegen 17.20 Uhr ein Notruf eingegangen. Der Anrufer meldete, dass in einem Nachbarhaus in der Sitzener Straße ein piepender Rauchmelder und Babygeschrei zu hören sei. Weil angenommen werden musste, dass Menschen in Gefahr sind, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Retter entdecken ungewöhnliche Ursache

Am Einsatzort angekommen, konnten die Retter rasch Entwarnung geben. Der Rauchmelder hatte wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Und auch das vermeintliche Babygeschrei wurde schnell aufgeklärt. Statt eines Neugeborenen fanden Feuerwehrmänner eine Katze, die mit dem Rauchmelder um die Wette jaulte.