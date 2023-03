Im Norden: Milchlaster umgekippt – Großeinsatz der Feuerwehr

In Dellstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwochmorgen ein Milchlaster verunglückt. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Aber Tausende Liter mussten umgepumpt werden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 7.50 Uhr in der Straße Lange Reihe. Hier geriet der Milchlaster aufgrund eines entgegenkommenden Lkw auf den unbefestigten Straßenrand. Der schwere mit Milch beladene Anhänger geriet dadurch aus dem Gleichgewicht und kippte samt Zugmaschine um.

Straße rund zwei Stunden gesperrt

Alarmierte Rettungskräfte befreiten den Fahrer. Er war zum Glück nur leicht verletzt und kam vorsorglich in eine Klinik. Rund 40 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Zum Abpumpen mehrerer Tausend Liter Milch wurde ein weiterer Milchlaster angefordert. Die Unfallstelle war rund zwei Stunden gesperrt.