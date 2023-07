Im Norden: Mercedes weicht Tier aus und überschlägt sich

Zwei Dänen hatten am Samstagabend in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Schutzengel an Bord: Die Männer waren in einem Mercedes unterwegs, als das Fahrzeug ausbrach, einen Baum rammte und sich überschlug. Die Insassen kletterten nahezu unverletzt aus dem Wrack.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 23 Uhr in der Dorfstraße. Der Fahrer (28) eines Mercedes soll in der Dorfstraße einem Tier ausgewichen sein. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, krachte mit hohem Tempo gegen einen Baum und überschlug sich.

Fahrer und Beifahrer nahezu unverletzt

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer sich bereits selbst aus dem Wrack befreit. Sie waren nahezu unverletzt, kamen aber vorsichtshalber in eine Klinik. An dem Luxuswagen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt.