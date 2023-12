21-Jähriger stirbt bei Streit auf offener Straße – Polizei nimmt Hamburger fest

Ein 21-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung an der Straße Schuhmacherort in Heide (Kreis Dithmarschen) ums Leben gekommen. Die Polizei nahm einen Hamburger fest, der als dringend tatverdächtig gilt, den Mann getötet zu haben.

Die Männer waren am Samstagabend in Streit geraten und sollen vor einem Lokal aufeinander eingeschlagen haben. „Hierbei fügten sich beide Männer schwere Verletzungen zu“, sagte ein Polizeisprecher. Ob sie auch Waffen benutzt haben, sagte der Beamte nicht. Es sollen aber mutmaßlich ein Hammer und eine Stichwaffe eingesetzt worden sein.

Streit mit Hammer und Stichwaffe: Hamburger wird festgenommen

Rettungskräfte versorgten die Männer und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 21-Jährige. Der Mann aus Hamburg, ein 30-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen; er schwebe nicht in Lebensgefahr, so der Sprecher.

Die Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen in dem Fall. Näheres war zunächst nicht bekannt. Der Sprecher: „Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.“ (dg)