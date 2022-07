Im Norden: Jugendliche setzen Pfefferspray ein – mehrere Verletzte

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugend-Gruppen am Hochfelder Weg in Heide (Kreis Dithmarschen) sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Laut Angaben der Beamten war es gegen 23 Uhr in der Nähe des dortigen Baggersees zu dem Streit gekommen. Jugendliche sollen ersten Informationen nach aufeinander eingeschlagen haben. Auch mit Pfefferspray sei gesprüht worden.

Heide: Jugendliche setzen Pfefferspray ein – mehrere Verletzte

Als die Polizei eintraf, soll immer noch Tumult geherrscht haben; eine große Menschentraube, Geschrei und hitzige Diskussionen. Ein Sprecher der Beamten sagt, die Lage sei „sehr unübersichtlich“ gewesen. Man habe geschlichtet und die Jugendlichen getrennt. Die Polizei forderte die Feuerwehr und den Rettungsdienst an.

Die Helfer behandelten mindestens vier Menschen, drei davon waren offenbar schwerer verletzt. Auch ein Notarzt war an den Tatort bestellt worden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. (dg)