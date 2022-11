Im Norden: Hunde ausgesetzt – wer kennt diese Tiere?

Eine Anwohnerin in Plön hat am Samstagmorgen zwei Hunde in ihrem Garten entdeckt. Die verängstigten Tiere waren offenbar ausgesetzt worden. Die Polizei bittet um Hilfe.

Laut Polizei hatte eine Frau die Tiere gegen 10.25 Uhr auf ihrem Grundstück in der Waldhöhe entdeckt. Weil die Mischlinge ungepflegt wirkten und verängstigt waren, verständigte sie die Polizei. Die Beamten informierten Mitarbeiter des Tierheims Kossau.

Plön: Mischlingshunde ausgesetzt

Die nahmen die Hunde in ihre Obhut. Hinweise auf die Besitzer gab es zunächst nicht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem Halter der Tiere geben kann, wird gebeten sich unter Telefon (04522) 5005 142 zu melden.