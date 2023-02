Im Norden: Haus in Flammen – ungewöhnliche Rettungsaktion

In Neumünster (Schleswig-Holstein) ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Zunächst stand ein Carport in Flammen, wenig später das Dach eines angrenzenden Hauses. Und dann mussten Feuerwehrmänner eine ungewöhnliche Rettungsaktion durchführen.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 1.50 Uhr in die Mozartstraße gerufen. Anwohner hatten Flammen von einem der Grundstücke gemeldet. Am Einsatzort angekommen, entdeckten die Feuerwehrmänner einen brennenden Carport. Die Flammen hatten bereits das Dach des daneben stehenden Hauses erfasst. Auch ein Nachbarhaus wurde beschädigt.

Feuerwehr rettet Bienenstöcke

Die Bewohner hatten sich laut eines Sprechers unverletzt in Sicherheit gebracht. Während Feuerwehrmänner den Brand über eine Drehleiter löschten führten andere Feuerwehrleute eine ungewöhnliche Rettungsaktion durch.

Ein Feuerwehrmänn bringt die Bienenzucht in Sicherheit. Feuerwehr Neumünster

Sie brachten eine am Carport untergebrachte Bienenzucht mit mehreren Völkern in Sicherheit. Nach gut 60 Minuten war der Brand gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kripo ermittelt die Brandursache.