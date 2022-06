Im Norden: Autofahrer übersieht Güterzug – Kollision auf den Gleisen

An einem Bahnübergang in Landscheide (Kreis Steinburg) ist am Freitagnachmittag ein Auto von einem Güterzug erfasst worden, wie die Bundespolizei mitteilt. Der Fahrer hatte großes Glück.

Gegen 16 Uhr sei es zu dem Zusammenstoß gekommen, so ein Sprecher der Beamten. „Der Fahrer hatte den Zug vermutlicht übersehen.“ Der Übergang nahe der L276 soll unbeschrankt sein.

Kreis Steinburg: Zug kollidiert mit Auto – Fahrer hat großes Glück

Der Ford wurde zur Seite geschleudert. Da zunächst nicht klar war, wie schwer verletzt der Fahrer ist, wurde ein Großaufgebot an Kräften zur Unfallstelle entsandt. Letztlich konnte Entwarnung gegeben werden: Der Mann war nicht eingeklemmt und konnte sogar selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug steigen. Er wurde nur leicht verletzt.

Sein Ford musste abgeschleppt werden – „ein Totalschaden“, so der Bundespolizeisprecher. Am Güterzug sollen leichte Beschädigungen entstanden sein. Erst vor zwei Jahren kam es an derselben Stelle zu einem ähnlichen Unfall. Auch damals schien der Fahrer des Autos einen Schutzengel gehabt zu haben: Er blieb sogar gänzlich unverletzt. (dg)