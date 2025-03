Im Norden: Großer Polizeieinsatz in Wohngebiet

In einer Wohnstraße in Heide (Kreis Dithmarschen) ist es am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Eine Person soll verletzt worden sein, die genauen Umstände sind bislang unklar.

In der Straße Notpool in Heide soll es nach Angaben eines Reporters vor Ort am frühen Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben haben. Eine Person soll mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden sein – möglicherweise mit einer Stichverletzung. Die Kriminalpolizei habe vor Ort Spuren gesichert.

Weitere Details und Hintergründe sind bislang noch unklar. Auf MOPO-Nachfrage sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen, dass aufgrund laufender Ermittlungen zu dem Einsatz bislang keine Angaben gemacht werden können. (abu/fs)