Schutzengel im Norden: Aus diesem Wrack kommt eine Frau lebend heraus

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine BMW-Fahrerin war in das Heck eines Treckergespann gerast. Die Retter befürchteten beim Anblick der Unfallstelle das Schlimmste.

Der Unfall habe sich laut Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 200 in Höhe der Ortschaft Wandreup zugetragen. Mit hoher Geschwindigkeit sei eine Autofahrerin mit ihrem BMW in einen vor ihr fahrenden Trecker mit Anhänger gerast. Der Kombi bohrte sich bis fast zur Hälfte unter das Gespann.

BMW bohrt sich unter Anhänger

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, befürchteten sie das Schlimmste. Doch die BMW-Fahrerin hatte offenbar mehrere Schutzengel an Bord und trug lediglich leichte Verletzungen davon. Sie kam in eine Klinik.