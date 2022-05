Frau nach Unfall im Wrack eingeklemmt – schwer verletzt

Bei einem Unfall Nahe Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Autofahrerin am Samstagmittag schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem SUV von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gekracht. Feuerwehrmänner befreiten sie schwer verletzt aus dem Wrack.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11 Uhr Uhr auf der Bundesstraße 207 von Ratzeburg nach Mölln, wo eine Frau (63) in ihrem Nissan Qashqai unterwegs war. In Höhe des Freedeburger Walds sei die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gekracht.

Unfall bei Mölln: Fahrerin von Feuerwehr aus Wrack befreit

Daraufhin blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Crash eingeklemmt und von Feuerwehrmännern aus dem Wrack befreit. Nachdem sie vom Notarzt versorgt wurde, kam die 63-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.