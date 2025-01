Im Norden: Brand in Wohnhaus – Nachbarn rufen Feuerwehr herbei

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Quickborn (Kreis Pinneberg) gab es am Samstagmittag zwei Verletzte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr waren gerade in der Sporthalle Heidkamp und nahmen dort zusammen mit anderen Wehren an der Blaulichtolympiade teil, als es Alarm gab. Anwohner der Lenaustraße hatten starken Qualm gemeldet und angegeben, dass sich noch Menschen in dem Haus aufhalten würden. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst.

Quickborn: Bewohner retten sich verletzt ins Freie

Mehrere Wehren und Rettungswagen rückten zum Einsatzort. Dort in einem Einfamilienhaus war das Wohnzimmer in Brand geraten. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, waren aber leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an. Es entstand hoher Sachschaden.