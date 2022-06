Im Norden: Feuer in denkmalgeschützem Haus – hoher Sachschaden

Beim Brand einer Wohnung in einem unter Denkmalschutz stehenden Haus in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Feuerwehr verhinderte eine Brandausbreitung.

Das Feuer brach gegen 3.30 Uhr im sogenannten Beamtenviertel der Ortschaft aus. In einem um 1900 gebauten Haus schlugen Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Brunsbüttel: Brand in historischen Gebäude

Probleme bereitete den Rettern die Holzbalkendecke. Hier hatten sich Glutnester gebildet. Nach gut zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Dennoch entstand hoher Sachschaden in dem historischen Gebäude. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar.