Feuer in Abschiebe-Einrichtung: Insasse erleidet Verbrennungen – Evakuierung

Ein dramatischer Brandeinsatz in Glückstadt (Kreis Steinburg) hat in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr in Atem gehalten. In einer der Zellen einer Abschiebungshafteinrichtung ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Insasse erlitt Verbrennungen – das Gebäude wurde evakuiert.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde gegen 2.46 Uhr ein Brand in der Einrichtung in der Straße „Am Neuendeich“ gemeldet. Hier werden ausreisepflichtige Menschen in abgeschlossenen Räumen untergebracht.

Matratze brennt: Abschiebe-Einrichtung im Norden evakuiert

Mehrere Wehren und Rettungswagen, auch aus der Umgebung, rückten an. Laut dem Sprecher kam es zum Brand einer Matratze in dem Raum eines 22-Jährigen. Durch das schnelle Eingreifen der Justizvollzugsbeamten konnte der Mann zügig aus dem Raum geholt und vom Rettungsdienst versorgt werden. Er erlitt Verbrennungen an den

Händen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Es entstand kein Gebäudeschaden, die Wände wurden durch den Brand verrußt und die Matratze zerstört. Insgesamt acht weitere Personen wurden von den Rettungskräften ohne besondere Vorkommnisse aus der Etage evakuiert und anderweitig untergebracht. Die Polizei ermittelt.