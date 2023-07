Im Norden: Hunderte Pfanddosen geklaut – Geruch überführt den dreisten Dieb

Der Diebstahl Hunderter Pfanddosen beschäftigt seit dem Wochenende die Kripo in Heiligenhafen (Ostholstein). Ein Händler stellte den Diebstahl am Montag fest und erstattete Anzeige. Die Polizei kam dem Täter auf die Spur.

Nach den Heiligenhafener Festtagen am vergangenen Wochenende habe ein Gewerbetreibender (42) laut Polizei Hunderte Pfanddosen eines Energydrinks in zwölf Säcke verpackt und in einem Hänger auf einem abgesicherten Gelände in der Straße Am Ufer gelagert. Als er am Montag zu seinem Hänger kam, waren die Säcke weg. Er rief die Polizei.

Dieb stahl Pfanddosen mit hohen Wert

Im Zuge der Ermittlungen kamen die Beamten auf die Spur eines 54-Jährigen. Am Montag suchten die Beamten den Mann auf und stellten im Haus süßlichen Geruch fest. Nach genauerer Erkundung fanden sie die gestohlenen Pfanddosen, die einen Wert von 750 Euro haben sollen. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.