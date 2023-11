Im Norden: Bus brennt – Fahrer rettet Kinder

Linienbus in Flammen in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) am Dienstagmittag: Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig und rettete zwei Schulkinder und sich selbst.

Der Linienbus war laut Polizei auf der Strecke zwischen Baderup und Jarplud unterwegs, als sich in Höhe der Ortschaft Oeversee plötzlich Qualm im Inneren ausbreitete. Sekunden später schlugen Flammen aus dem Motor am Heck des Busses empor. Der Busfahrer forderte zwei Schüler in den hinteren Sitzreihen auf, nach vorn zu kommen. An einer Kreuzung stoppte er und rettete sich zusammen mit den Kindern ins Freie.

Bus in Flammen – Fahrer rettet zwei Kinder

Nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte, unternahm der Fahrer eigene Löschversuche. Doch der Inhalt des bordeigenen Feuerlöschers reichte nicht aus, um die Flammen, die aus dem Motorraum züngelten, zu ersticken. Das erledigten dann Feuerwehrleute, die kurz darauf am Einsatzort waren. An dem Bus entstand großer Sachschaden, verletzt wurde niemand.