Im Norden: Bus auf Lkw aufgefahren – ein Toter, zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Linienbus hat am Dienstagnachmittag in Hasenmoor (Kreis Segeberg) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Der Bus war laut Polizei auf einen Lkw aufgefahren. Es gab einen Toten und zwei Schwerverletzte.

Das Unglück geschah gegen 16.30 Uhr in der Dorfstraße (B206). Hier war ein Bus ohne Fahrgäste von der A7 aus kommend in Richtung Bad Segeberg unterwegs. Laut Polizei fuhr der Bus nahezu ungebremst auf einen Lkw auf, der vor ihm nach links abbiegen wollte.

Schwerer Unfall im Norden – Busfahrer tot

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die Lkw-Insassen (41 und 51 Jahre) in ihrem Gefährt eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr befreite sie. Auch zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Beide Männer kam in eine Klinik. Für den Busfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle.

Laut Polizei ist die B206 gegenwärtig voll gesperrt. Eine Beamtin kündigte an, dass die Sperrung auch noch mehrere Stunden andauern würde.