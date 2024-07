Im Norden: Brennender E-Bike-Akku sorgt für Feuerwehreinsatz

Einsatz in Itzehoe im Kreis Steinburg: In einem Wohnhaus hat am Samstagabend der Akku eines E-Bikes gebrannt. Dichter Qualm drang aus dem Fenster.

Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe wurde um 19.40 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in der Straße Großer Wunderberg gerufen. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss drang Qualm. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Feuer in Itzehoe

Die Einsatzkräfte betraten das Gebäude, vorsichtshalber wurde eine Drehleiter bereitgestellt. In einer Wohnung fanden die Retter den brennenden Fahrradakku und bargen ihn.

Laut Feuerwehr war die Wohnung stark verqualmt. Der Bewohner kam bei einem Bekannten unter. (paul)