Brand zerstört Eisdiele und Restaurant – Wohnungen evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort war in der Innenstadt ein Schuppen an einem Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten. Die Flammen hatten auf das Gebäude übergegriffen. Die Bewohner wurden evakuiert.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Daniel Passig waren gegen 23.10 Uhr zunächst Flammen im hinteren Bereich einer Ladenzeile mit darüber liegenden Wohnungen gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten meterhohe Flammen aus einem als Lagerraum genutzten Schuppen geschlagen.

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Wohnungen wegen giftigen Qualm geräumt

Kurz darauf griff das Feuer auf das Haus über, in dem sich auch eine Eisdiele und ein italienisches Restaurant befinden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die darüber liegenden Wohnungen evakuiert. Rund 90 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nachtstunden gegen die Flammen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.