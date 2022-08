Drama im Norden: Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Bei einem schweren Unfall bei Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte den Biker beim Abbiegen offenbar übersehen.

Der Unfall passierte auf der B200 zwischen Wanderp und Haselund. Hier war ein Autofahrer in einem Peugeot unterwegs. Als er nach rechts abbiegen wollte, soll der Peugeot-Fahrer laut Polizei ein herannahendes Motorrad auf der Gegenfahrbahn übersehen haben.

Tödlicher Unfall: Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt

In der Folge krachte der Motorradfahrer nahezu ungebremst in die Seite des Autos. Die Wucht des Aufpralls war so immens, dass das Zweirad in mehrere Teile gerissen wurde. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Er war auf der Stelle tot.

Der Autofahrer kam verletzt in eine Klinik. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.